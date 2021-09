Começou com um pequeno percalço sobre a quantidade de vezes que já partilharam o estúdio desde o início da pandemia e, depois de uma hora de entrevista, terminou com uma breve convergência de ideias. Miguel Sousa Tavares e António Costa voltaram a encontrar-se na TVI e geraram diversos momentos de intenso debate sobre o futuro do país daqui a menos de um mês e em 2024.

Entre os efeitos produzidos pela pandemia, a esperança do PRR e a eventual necessidade da sucessão de Costa no PS, destacam-se onze frases e momentos que marcaram a entrevista concedida estação de Queluz de Baixo.

LEIA TAMBÉM: ANTÓNIO COSTA REVELA QUE GOVERNO VAI MEXER EM DOIS ESCALÕES DO IRS

“É a terceira entrevista que temos desde inicio da pandemia”. “Não, é a segunda”. “Não, tem razão”.

O reencontro entre Miguel Sousa Tavares e António Costa deu aso a um pequeno jogo de memórias entre entrevistado e jornalista. Costa começou por dizer que esta era a terceira vez que os dois se juntam desde o início da pandemia e Miguel Sousa Tavares corrige-o. “Esta é a segunda”, diz.

Ora, desde o início da calamidade, o primeiro-ministro foi entrevistado por Sousa Tavares três vezes. Em março de 2020, em outubro e agora, esta segunda-feira. Uma imprecisão corrigida pelo jornalista e comentador da TVI.

“Imagine um jovem que vai para o trabalho e ganha 2700 euros por mês”

Durante a entrevista, António Costa salientou a necessidade de que o país tem em atrair jovens qualificados para a vida ativa, especialmente porque a execução do Plano de Recuperação e Resiliência contempla um investimento de um bilião de euros na criação de “alianças mobilizadoras” com o objetivo de transformar, em produto de valor acrescentado, o conhecimento produzido pelo sistema científico e tecnológico nacional.

Porém, aquele que foi o grande esforço e mudança nos últimos 25 anos - a subida do nível de conhecimento das pessoas - não teve um acompanhamento rítmico com o tecido empresarial.

“É por isso que o nível de desemprego juvenil está muito acima daquele que é a taxa de desemprego geral”, define.

Sobre o mesmo tema e partindo para uma questão, Miguel Sousa Tavares utiliza a seguinte premissa. “Senhor primeiro-ministro, posso fazer um parêntesis? O senhor fala muitas vezes da geração mais qualificada de sempre. Imagine um jovem, altamente qualificado, que vai para o mercado de trabalho e pagam-lhe aquilo que, para nós é um belo salário, 2.700 euros. Por mês”.

É neste momento que Costa o interrompe. “Não pagam. Infelizmente não pagam”.

“Não pagam, mas vamos imaginar que pagam. O seu ministro das Finanças fica-lhe com 40% disto, o que dá, de facto, 1.400 euros limpos. Dos quais ele vai pagar mil euros por um T1 em Lisboa. Restam-lhe três hipóteses: ou vive com 400 euros, ou vive em casa dos pais; ou vai-se embora”, insiste Sousa Tavares

Ouvindo esta afirmação, Costa rasga a equação. “Falta um dado base que, infelizmente não corresponde à realidade, é que esse jovem altamente qualificado não tem como primeira oferta de emprego esse salário, nem nada que se pareça.





PRR: a impressão de que o estado vai gastar tudo na sua clientela.

O Plano de Recuperação e Resiliência é um dos mais ambiciosos de sempre e tem definido um horizonte temporal estrito, até 2026. Miguel Sousa Tavares confronta Costa sobre a preocupação da população de que os fundos cheguem sempre aos mesmos. “A sua clientela?”, define o jornalista.

“Há um preconceito assente no desconhecimento daquilo que tem sido o investimento ao longo dos últimos anos dos fundos europeus”, explica Costa, assegurando que todas as avaliações feitas - “quer internamente, quer pela União Europeia” - mostram que a aplicação de fundos tem corrido bem.

O chefe do Governo afirma ainda que a generalidade das verbas são para ser gastas na economia e não no Estado, estando previsto 11 mil milhões de euros de encomenda à economia e 5 mil milhões gastos nas empresas.

Muita da despesa que o Estado vai fazer não é do estado para o estado. Quando o Governo investe na criação de uma estrada, “não é para o Estado andar lá, é para os outros andarem lá”.

PRR: Pedro Nuno Santos apoia candidatos e promete obra, Costa lembra que também faz campanha e não promete nada

Primeiro-ministro nega categoricamente quando questionado se as obras projetadas através do PRR vão ter mais relevância em autarquias pertencentes ao Partido Socialista, assegurando que o Plano de Recuperação e Resiliência "vai ser executado seja o presidente da Câmara do PS, PSD, CDS ou PCP".

Reiterando essa garantia, Costa compara os caminhos políticos dos últimos dias com os de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e apontado como seu possível sucessor. “Não é só o ministro Pedro Nuno Santos que tem feito campanha. No último fim de semana, fiz 1300 quilómetros desde Bragança até à Covilhã e em sítio nenhum disse que as obras só se faziam se o Governo fosse do PS“, atesta.

Costa, “um otimista incorrigível”

Miguel Sousa Tavares interroga o primeiro-ministro sobre o plano para a oportunidade histórica que caracteriza a bazuca de Bruxelas, argumentando que o modelo de desenvolvimento para o país que Portugal tem tido até agora - assente no turismo de massas e no imobiliário, “que a crise provou que não é seguro, nem sustentável”.

A resposta veio quase sem hesitar. “Nunca podemos pôr todos os ovos no mesmo cesto. Portanto, não há um cêntimo no Plano de Recuperação e Resiliência para nenhum desses setores”.

O que há, explica, é uma motivação de investimento na transição digital e na sustentabilidade, através do desenvolvimento e da criação de matéria prima com o conhecimento produzido pelo sistema científico nacional. Uma resposta que é seguida por um riso vindo de Miguel Sousa Tavares: “O senhor, de facto, é um otimista incorrigível”.

Uma PAC “profundamente disfuncional” e a necessidade de plantar um fruto exótico

António Costa destaca que o Governo, “muito recentemente”, criou um projeto piloto de certificação de agricultura sustentável, designadamente para abranger a produção de abacate. Mas o anúncio de Costa é contrastado com uma expressão de incredulidade no rosto de Sousa Tavares.

“Porque é que a gente há de ensinar as criancinhas do Algarve a fechar a torneira para poupar água, quando continua a plantação livre de abacates, com cada um a gastar 150 litros de água por dia?”, questiona o jornalista.

Costa admite que existe um problema com a Política Agrícola Comum (PAC), descrevendo-a como “profundamente disfuncional”, mas salienta que Portugal, como país da UE, tem de o seguir. “Eles plantam chaparros na Escócia, senhor primeiro ministro?”, interroga imediatamente Sousa Tavares, gerando alguns risos por parte de Costa.

No âmbito da reforma da Política Agrícola Comum - feito conseguido durante a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia - “conseguimos introduzir uma forte componente ambiental, mas é um longo caminho que há a fazer”.

Mas e a necessidade de plantar um fruto exótico em solo português? “Um dos objetivos que a Europa tem, porventura errado, é o de substituir importações. A produção em território europeu de produções que têm melhores condições noutras regiões do mundo. Se me pergunta se sou favorável? Gostava que a política fosse outra”.

“Não gosto de hostilizar ninguém, nem o PSD”

Na entrevista, Costa apresentou a sua crença de que a melhor forma para combater o populismo é o de assegurar um campo democrático que vai ter a sua tradução mais literal nas urnas no dia 26.

Questionado se, durante o período de campanha eleitoral, fica irritado com a quantidade de críticas da esquerda e da direita, o primeiro-ministro afirma que já não estaria na vida política se se deixasse afetar.

“Se eu me irritasse com cada coisa que vejo na Televisão, entre discursos políticos e comentadores, acha que, ao fim destes anos todos, estaria na vida política? Dou o devido desconto, temos eleições no dia 26 de setembro. De hoje até lá todos os partidos vão andar a bater no Partido Socialista, uns porque é um radical de direita, outro porque é de extrema esquerda.”





Dia 26 de setembro vai esmagar a oposição? “Nah”

Numa altura em que Paulo Rangel é o nome mais sonante para uma candidatura à presidência do PSD, Sousa Tavares interrogou Costa se este será um melhor adversário político.

“Eu não me meto na vida dos outros partidos, cada partido saberá quem é que está em melhores condições para o liderar e qual é o melhor caminho que há de seguir”, responde, destacando que “ninguém me paga para eu estar a governar os outros partidos”.

"Nunca tomei uma decisão errada sobre o que devia fazer"

O secretário-geral do PS considerou, no entanto, que seria irresponsável decidir se vai continuar na liderança depois de 2023, mas prometeu não apoiar nenhum candidato à sua sucessão, nem criar “um deserto” político à sua volta.

Por outro lado, questionado sobre uma notícia do jornal Expresso na qual o Presidente da República prevê que António Costa saia em 2023 das funções de primeiro-ministro, o líder socialista comentou que “não é analista de analistas e muito menos de uma manchete que é feita com base numa fonte anónima”.

António Costa insistiu ainda que consigo não haverá qualquer tipo de tabu e que tomará a decisão sobre a sua continuidade no cargo de secretário-geral do PS “na altura própria”.

“Acho que nunca tomei uma decisão errada sobre o que devia fazer e o que não devia fazer. Até agora não me arrependi. Estou agora a falar sobre decisões sobre se ou quando concorro. Sobre outras decisões, obviamente já errei”, salientou.

“Eu sou muito menos maquiavélico do que pensam”

António Costa teve ainda tempo para desvalorizar as suas próprias afirmações sobre um possível empurrão à ministra da saúde Marta Temido para uma candidatura à liderança do PS. Foi “uma resposta de ironia”, diz, sublinhando que é “muito menos maquiavélico do que pensam”.

"Até que enfim que viu alguma satisfação em mim, homem. Já me estava a fazer aqui alguma impressão"

Depois de uma hora de entrevista, o primeiro-ministro e Miguel Sousa Tavares encontram um ponto de encontro: o jornalista sublinha que viu com alguma satisfação "que teve ausente do seu discurso no congresso a regionalização". Costa ri e olha para 2024, altura de se fazer "uma avaliação serena sobre as vantagens das CCDR e se vale a pena dar o passo seguinte que é estas passarem a ser eleitas pelos autarcas e passarem a ser eleitas pelos cidadãos".