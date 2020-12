O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse esta terça-feira que o Coordenador de Inspeção do SEF afirmou, em relatório que "Um primeiro visionamento das imagens (da agressão a Ihor Homeniuk) não faculta qualquer indicio objetivo de agressões ou maus-tratos a este cidadão".

O ministro sublinha que a Inspeção Geral da Administração Interna foi destinatária de um despacho que determina a abertura de um processo disciplinar ao coordenador do gabinete de inspeção do SEF, autor do relatório enviado à ex-diretora do SEF, no dia 17 de março.

"O coordenador diz algo que é extremamente grave", afirma Eduardo Cabrita.

Sobre se o que aconteceu no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras poderá ser uma realidade recorrente, Cabrita afirma que a Polícia Judiciária lhe garantiu que "não há outra circunstância semelhante": "Há duas mortes no espaço do aeroporto nos últimos 10 anos. Uma em 2014 e outra em 2019", disse o ministro, referindo que ambos os casos estavam associados à venda de droga.

"O que se passou é algo que, para um país referência global pela forma como recebe imigrantes e acolhe refugiados, envergonha Portugal", disse Cabrita, reiterando a ideia que já transmitiu na primeira comissão de inquérito de que existe um "compromisso com o total apuramento da verdade".

"Assumimos um compromisso com esta manifestação da firmíssima repulsa, comum a um Estado que não se revê nisto", afirma.

O ministro entende que, face a este assassínio, "é necessário ir mais além e investigar aquilo que são circunstâncias que andarão algures entre o encobrimento e a negligência grosseira".

"É preciso fazer mais e estabelecer alterações, quer imediatas no que tocou ao encerramento do ECIT em maio, quer a longo prazo com a alteração estrutural necessária ao SEF", afirmou o ministro da Administração Interna.

O ministro está a ser ouvido esta terça-feira o parlamento sobre o caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, há nove meses, nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa. Uma notícia que a TVI revelou em primeira mão

A audição do ministro acontece na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e decorre de pedidos do PSD e da deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira (ex-Livre).