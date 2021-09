Carlos Moedas afirmou na madrugada desta segunda-feira após ter vencido a Câmara Municipal de Lisboa que, "contra tudo e contra todos", fez-se história na capital e sublinhou que a coligação que liderou "pode mudar o sistema".

"Porque a democracia não tem dono" e porque as sondagens conhecidas até ao dia das eleições estavam erradas, Carlos Moedas considera que os lisboetas disseram em alto e bom som que querem mudança. "Queriam dizer-nos que não ia acontecer, mas aconteceu".

Para Moedas o dia de hoje marca "um novo ciclo, novos tempos" e acredita que este novo ciclo "começa em Lisboa, mas não vai acabar em Lisboa", afirma, sublinhando que será o presidente de todos os lisboetas e que conseguirá unir as populações.

"Estarei disponível para trabalhar com todos aqueles que querem mudar Lisboa", afirma, acrescentando que protegerá os mais idosos - "São os mais frágeis a razão da minha luta, são eles que me fazem estar aqui. Vou estar com eles no dia-a-dia".

Moedas afirma ainda que estará do lado dos comerciantes e das pequenas e microempresas, "todos aqueles que lutam para pagar salários, vou estar com eles".

Depois, concentrou-se nos mais novos. "Quero que voltem a sonhar e a pensar num futuro para Lisboa".

"Apostei tudo numa única esperança, na de que a política está a mudar, de que a política quer pessoas diferentes. É essa diferença que trago a Lisboa", discursa, nomeando a transparência como uma das prioridades para este mandato.

No final do discurso, interrompido por aplausos e cânticos eufóricos que propagam a ideia de que "estamos prontos", Moedas sublinha que os lisboetas "disseram que sim ao futuro e nunca se resignam". "Os lisboetas querem liberdade, querem estar na liga dos campeões das cidades europeias e é isso que vamos fazer, meus amigos".