O Bloco de Esquerda voltou a reafirmar esta terça-feira que ainda procura soluções para poder viabilizar a proposta de Orçamento do Estado para 2022. Num protesto dos cuidadores informais junto ao Parlamento, Catarina Martins falou numa "crise no Serviço Nacional de Saúde", apontando que isso já tinha sido alertado pelo partido em 2020.

O Governo não acreditou, não fez nada. Chegamos a este momento com a mesma disponibilidade e a mesma convicção para soluções, mas o Governo tem fechado a porta a todas, eu repito, a todas as propostas", disse.

Questionada sobre um eventual retomar de negociações, a coordenador bloquista afirma que não tem "nenhuma novidade", apelidando de "perfeita irresponsabilidade" aquilo que considera ser a falta de vontade do executivo em construir uma solução para viabilizar o documento.

Não houve nenhum contacto com o Governo [desde segunda-feira]. Não é falta de vontade do Bloco de Esquerda", esclareceu.

Em conferência de imprensa no domingo, o Governo afirmou que não se revia na análise do Bloco de Esquerda, lamentando na altura o voto contra anunciado pelo partido.

Numa altura em que há risco de o país avançar para eleições antecipadas, Catarina Martins entende que essa é a intenção do Governo: "Não consigo compreender qual é a estratégia do Governo a não ser querer eleições antecipadas".

A um dia da votação da proposta de Orçamento do Estado o Governo está em risco de cair, uma vez que conta apenas com os votos favoráveis dos 108 deputados do PS e a abstenção dos três deputados do PAN e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira.