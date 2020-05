O PCP remeteu esta quinta-feira para mais tarde uma decisão quanto ao cancelamento da festa do Avante, depois de o Governo ter proibido até 30 de setembro a realização de festivais de música devido ao surto pandémico da Covid-19.

O gabinete de imprensa do PCP escreveu, em dois parágrafos, que a "festa do Avante! não é um simples festival de música, é uma grande realização político cultural que se realiza desde 1976, muitos anos antes da existência daquele tipo de festivais".

E concluiu que só tomará uma "posição mais detalhada" depois de ter "conhecimento concreto da disposição legal que venha a ser adotada", dado que a lei aprovada hoje pelo governo ainda será remetida para debate e votação na Assembleia da República.

O Conselho de Ministros proibiu a realização de festivais de música até 30 de setembro.

Neste contexto, impõe-se a proibição de realização de festivais de música, até 30 de setembro de 2020, e a adoção de um regime de caráter excecional dirigido aos festivais de música que não se possam realizar no lugar, dia ou hora agendados, em virtude da pandemia", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros, hoje divulgado.