João Ferreira considerou, esta quinta-feira, que o fecho de escolas no âmbito do agravamento da pandemia de covid-19 "é uma decisão da responsabilidade do Governo".

O candidato apoiado pelo PCP referiu que não lhe parece adequado que os portugueses sejam penalizados em um terço do vencimento, por ficar em casa com os filhos.

Isto não é só a mesma coisa que aconteceu no primeiro confinamento. É repetir em cima de dificuldades, somando dificuldades a dificuldades", disse o candidato.

João Ferreira pediu, ainda, o pagamento dos salários por inteiro e sugere que os pais que têm mesmo de ficar com as crianças em casa não sejam prejudicados nos rendimentos.

É importante que se diga, mesmo do ponto de vista do país, é de todo o interesse que num momento como este, o Estado segure todos os rendimentos das famílias e isso é necessário para as condições de retoma económica logo que seja possível", defendeu.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena epidemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

Fique a par de tudo o que acontece sobre as Eleições Presidenciais de 2021 com a TVI24.

