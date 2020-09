O líder do PSD, Rui Rio, pediu esta terça-feira que o Governo que tenha em conta o alerta do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, sobre a evolução da covid-19 nos lares de idosos.

O que o doutor Ferro Rodrigues fez foi um alerta que faz sentido e é bom que o Governo dele tome nota", afirmou Rui Rio, que falava aos jornalistas após visitar na Alfândega do Porto a exposição de mobiliário Capital do Móvel.

Um dia antes, também no Porto, numa reunião de especialistas, políticos e parceiros sociais sobre a evolução da covid-19 em Portugal, o presidente do Parlamento, o socialista Ferro Rodrigues disse que não compreende como é que nesta altura ainda não se retiraram lições do que aconteceu nos lares numa primeira vaga da pandemia da covid-19.

Como é que se compreende que continuem apenas a fazer-se testes quando há pessoas que acusam positivo? Quando há uma pessoa num lar que acusa positivo, o caminho já está prejudicado, o caminho para uma vaga nesse lar já é muito forte”, afirmou Ferro Rodrigues.

Secundando a declaração, Rui Rio acrescentou hoje: "O que o doutor Ferro Rodrigues fez foi mostrar a sua preocupação pelo que se passa nos lares. Há a consciência clara de que em alguns o que se faz é bem feito, mas é óbvio, pelos resultados que estamos a ver, que em outros o que se faz é pessimamente feito".

Portugal contabiliza pelo menos 1.843 mortos associados à covid-19 em 60.507 casos confirmados de infeção, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado na segunda-feira.