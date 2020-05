O PSD cancelou as suas festas de verão, nomeadamente a do Chão da Lagoa, na Madeira, e a do Pontal, no Algarve, que marca a rentrée do partido, anunciou Rui Rio, nesta quarta-feira.

O anúncio foi feito na conta de Twitter do presidente dos sociais-democratas e tem como justificação o combate à pandemia de Covid-19.

Rui Rio sublinhou, aliás, que "só com disciplina e unidade" será possível vencer a doença.

Seguindo as regras do bom senso, e de respeito pela lei e pela saúde de todos nós, o PSD decidiu não realizar nenhuma das suas festas de Verão, designadamente a do Chão da Lagoa na Madeira e a do Pontal no Algarve. Só com disciplina e unidade conseguiremos vencer a Covid-19. — Rui Rio (@RuiRioPSD) May 13, 2020

Trata-se da resposta do PSD também à decisão do PCP em manter a 'Festa do Avante!', que se realiza, habitualmente, no primeiro fim de semana de setembro, e que gerou já contestação.

A festa do Pontal, no Algarve, que marca a rentrée do PSD realiza-se em agosto, enquanto Chão da Lagoa tem lugar em julho.

PS, Bloco e CDS-PP também não têm previsto a realização de qualquer festa de verão.