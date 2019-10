O presidente dos sociais-democratas considerou esta terça-feira que os socialistas vão conseguir um apoio maioritário à esquerda para governar, mas disse esperar que esse acordo não impeça entendimentos entre PS e PSD para reformas estruturais.

Rui Rio, que falava no Palácio de Belém, em Lisboa, à saída de uma reunião com o Presidente da República, no quadro das audições aos partidos com assento parlamentar sobre a formação do novo Governo, deu como certo um acordo entre PS e Bloco de Esquerda (BE)

Espero, e isso transmitimos ao senhor Presidente da República, que o acordo que venha a ser firmado entre BE e PS não inviabilize a possibilidade de haver entendimentos no futuro sobre essas matérias estruturais, porque isso é era importante para o país", afirmou.

O presidente do PSD referiu que pretende entendimentos no plano parlamentar com o PS para reformas sobre a descentralização, o sistema de justiça, o sistema político e a segurança social, que, ressalvou, "podem incluir também o BE".