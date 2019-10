Nuno Artur Silva vendeu a sua participação nas Produções Fictícias a Michelle Costa Adrião e a André Caldeira, que é seu sobrinho, atual diretor executivo do Canal Q e diretor geral das Produções Fictícias.

O futuro secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, confirmou ao jornal Público que já não é acionista nas Produções Fictícias e que não tem "nenhuma participação em qualquer empresa de audiovisual, de media ou de comunicação social”.

De acordo com a nova lei da transparência para detentores de cargos públicos, o laço de parentesco entre Nuno Artur Silva e André Caldeira não impede a Produções Fictícias de fazer contratos com o Estado ou de participar em concursos públicos.

Nuno Artur Silva, de 57 anos, é empresário, argumentista e produtor e foi um dos fundadores da "Produções Fictícias". Também foi administrador e assessor criativo da direção de programas da RTP de fevereiro de 2015 a janeiro de 2018.

O novo secretário de Estado ficará com a tutela da comunicação social com participação maioritária do Estado, ou seja a RTP e a Lusa - Agência de Notícias de Portugal.

A Produções Fictícias, detentora do Canal Q, foi fundada em 1993, e já produziu conteúdos de humor para diversos programas televisivos como os programas de Herman José e o “Contra-Informação”, da RTP.