O voto antecipado em mobilidade para as eleições presidenciais foi a escolha de muitos eleitores para fugir à prevísivel confusão do dia 24 de janeiro.

Porém, em vários pontos do país, muitos foram os que tiveram de esperar pelo menos uma hora para exercer o seu direito de voto.

Em Lisboa, concelho com mais inscritos, 33.364, as filas para as urnas são visíveis, pelo menos na Cidade Universitária.

Imagens captadas pelos jornalistas da TVI mostram filas de pelo menos 700 metros para entrar na Cantina Velha.

No Porto, no primeiro dia de votação antecipada em mobilidade para as eleições presidenciais, muitas pessoas também tiveram de aguardar em fila para exercer o direito de voto. O arranque foi às 8 da manhã e a cidade invicta espera receber mais de 13 mil eleitores.

Um dos eleitores disse à TVI que não esperava tanta gente: "Há muita gente, imensa", descreveu.

Já em Évora, são esperados milhares de votos este domingo. Uma equipa de repórteres da TVI testemunhou que as pessoas que optaram por esta via antecipada fizeram-no por "indisponibilidade" e para evitar aglomerados no dia 24 de janeiro.

As filas registadas em diversos pontos do país verificam-se também em Vila Real. A Câmara Municipal espera receber cerca de 1300 eleitores que pediram para exercer o direito de voto antes do dia 24 de janeiro.

Em Leiria, no antigo mercado de Santana, é esperado o voto antecipado de cerca de 3.400 pessoas.

À TVI, os eleitores explicam que tomaram a decisão de ir às urnas este domingo para evitar as filas do dia das eleições presidenciais.

De Odivelas, chega à redação da TVI imagens que mostram uma grande concentração de pessoas à espera para votar no Pavilhão Multiusos.

Os portugueses começam a votar este domingo, uma semana antes das presidenciais de 24 de janeiro, no chamado voto antecipado em mobilidade para o qual se inscreveram 246.880 eleitores, um número recorde.

A votação antecipada em mobilidade para as eleições presidenciais está a decorrer desde as 08:00 deste domingo com normalidade, sem incidentes e com boa afluência, disse à Lusa João Tiago Machado, da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Segundo as "informações recebidas do Ministério da Administração Interna (MAI)", acrescentou João Tiago Machado, “não há qualquer tipo de incidentes, há uma boa afluência” e as assembleias de voto nas 308 sedes do concelho abriram todas sem problemas

Na prática, a votação é distribuída por dois dias, embora a esmagadora maioria prefira votar no domingo. No entanto, para este domingo, foi batido o recorde de inscritos no voto antecipado, uma vez que mais de 240 mil eleitores se inscreveram.