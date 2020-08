Um adolescente de 14 anos que se “encontrava em fuga da casa da avó”, em Chaves, distrito de Vila Real, desde 19 de julho foi localizado em Mountauban, cidade no sul de França, indicou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Após a realização de “inúmeras diligências de investigação” e com a “colaboração das autoridades policiais francesas”, a PJ afirmou que procedeu à “localização de um menor de 14 anos de idade na localidade de Mountauban, em França (entre Toulouse e Bordeaux)”, indica um comunicado de imprensa enviado à agência Lusa.

Segundo a PJ, o menor de idade encontrava-se ausente da residência da avó em Chaves “desde 19 de julho transato”.

O adolescente será, a breve trecho, entregue aos pais que se “deslocaram a França para tal efeito”, acrescenta o comunicado.

As investigações policiais permitem desde excluir a existência de prática de crime no desaparecimento do menor.