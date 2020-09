A Ordem dos Médicos veio esta quarta-feira esclarecer que não deu nenhum parecer positivo em relação ao curso de Medicina da Universidade Católica Portuguesa (UCP) que foi acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).

Em comunicado a que a TVI24 teve acesso, a organização destaca que o último parecer enviado à A3ES data de 14 de agosto, tendo a ordem ficado sem resposta desde então.

Parecer da Ordem dos Médicos sobre curso de Medicina na UCP

A Ordem dos Médicos volta a referir aquilo que considera ser um "condicionamento político", lamentando uma decisão que "foi ao encontro do que era esperado, com a esfera política a prevalecer sobre a esfera técnica".

Em julho, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, acusou o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, de fazer uma “pressão brutal” sobre a A3ES para a abertura de novos cursos de medicina.

O esclarecimento daquela entidade surge no seguimento das palavras do presidente da A3ES, que terá deixado a entender que a Ordem dos Médicos tinha dado um parecer positivo à abertura do curso de Medicina na UCP.

[O parecer da Ordem dos Médicos aponta reservas e] reitera que subsistem na proposta atual vários motivos de preocupação que colocam em causa a qualidade do curso", acrescenta o comunicado.

Conselho de Escolas Médicas Portuguesas lamenta decisão

O Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP) veio lamentar a criação de uma nova Faculdade de Medicina em Portugal, afirmando que lamenta "profundamente esta decisão", mas ressalvando que a mesma não contribui para o reforço do Ensino Médico e da Prática Médica em Portugal.

No comunicado enviado pelo CEMP é destacado que a "decisão foi tomada apesar das recomendações em sentido contrário por parte das estruturas que, em Portugal, representam quem é responsável pelo desenvolvimento e implementação da Educação Médica, a saber, o CEMP, a ANEM (Associação Nacional dos Estudantes de Medicina) e Ordem dos Médicos (OM)".

Para o CEMP, "a forte pressão exercida por vários agentes políticos, ao mais alto nível (...), terá sido, seguramente, a razão principal da tomada de decisão".

O comunicado evoca "o consenso" entre o CEMP, a Associação Nacional dos Estudantes de Medicina e a Ordem dos Médicos, que "têm o conhecimento adequado sobre o ensino médico em Portugal", sobre "a não oportunidade" de um novo curso de Medicina.

"Não queremos a vulgarização e banalização do ensino médico e, sobretudo, a desadequação àquilo que são as reais necessidades do país", advoga o CEMP, acrescentando que "aumentar a oferta formativa em Portugal contribui apenas para engrossar o número de médicos indiferenciados, sem saída profissional, que não seja a emigração ou a sujeição a contratações por empresas de fornecimento de serviços indiferenciados".

Tal só contribuirá para a descaracterização duma profissão, que se quer sempre regida pelos mais elevados padrões", invoca o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, assinalando que a sua posição "não tem nada contra qualquer universidade, privada ou pública".

A Universidade Católica apresentou um pedido inicial de acreditação em outubro de 2018, tendo esperado mais de um ano pela decisão da A3ES.

Em dezembro do ano passado, o Conselho de Administração da A3ES “chumbou” a acreditação do curso, tendo acatado os dois pareceres negativos que recebeu, um da Ordem dos Médicos e outro da comissão de avaliação de peritos nomeada pela agência.

Entre as falhas apontadas nos dois pareceres negativos estavam questões pedagógicas, a discordância da Ordem dos Médicos em relação a uma disciplina e ao tempo insuficiente de contacto com a prática clínica em hospitais.

Foi ainda considerada a sobreposição de oferta, uma vez que a abertura do curso representaria uma terceira formação em Medicina na região de Lisboa, e o facto de "parte do pessoal docente da nova faculdade ser retirado da Universidade de Lisboa e da Universidade Nova de Lisboa".

A Católica decidiu então apresentar uma nova proposta para acreditação do curso de Medicina, que foi agora aceite.