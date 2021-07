A partir desta sexta-feira há 45 concelhos de Portugal que voltam a ter uma limitação de circulação na via pública, por causa do agravar da pandemia de covid-19. Entre esses municípios estão Lisboa e Porto, cidades com níveis de incidência preocupantes.

Na capital a PSP começou a operação de fiscalização ainda antes das 23:00, hora a que começa a restrição de circulação, sendo que os estabelecimentos de restauração devem encerrar até às 22:30.

Segundo o chefe Paulo Ferreira confirmou à TVI24, foram abordados alguns restaurantes, sendo que um deles estava em funcionamento já depois da hora.

De seguida as autoridades foram para os diversos miradouros, como o de São Pedro de Alcântara, que tem sido palco de vários ajuntamentos.

Paulo Ferreira refere que não havia muita gente na rua, destacando que alguns turistas ainda não conheciam bem as normas, e que, portanto, permaneciam na rua já depois da hora permitida.

No Porto as novas regras foram recebidas com normalidade, ainda que muitos jovens tenham reconhecido que não estavam à espera das novas medidas.

Podia começar só na segunda-feira", brincou um jovem, que acabou por ter de comer à pressa, que o restaurante fechava às 22:30.

Passada a hora limite, os portuenses dirigiram-se para casa, com a PSP a fazer a operação de fiscalização necessária.

A ajudar as autoridades esteve o tempo, uma vez que a chuva acabou por tornar pouco apelativa a permanência na rua.