O Governo atualizou esta quinta-feira as medidas de contenção da pandemia de covid-19, numa altura em que a situação se começa a agravar, já com dois dias seguidos com mais de dois mil casos.

A ministra de Estado e da Presidência voltou a referir que não existem condições para dar mais um passo no desconfinamento, apelando ao cumprimento das regras por parte da população.

Desta forma, o Governo decidiu que nos concelhos de risco elevado ou muito elevado passará a existir uma limitação da circulação na via pública a partir das 22:30.

O mesmo é dizer que vai passar a vigorar uma limitação da circulação nos concelhos que apresentem uma incidência com duas semanas seguidas acima dos 120 casos por 100 mil habitantes ou àqueles que apresentem uma incidência de 240 casos por 100 mil habitantes.

Esta restrição passa a aplicar-se em 45 concelhos do território nacional, entre os quais estão Lisboa, Porto, Almada, Loures ou Cascais.