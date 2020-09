Rui Pinto fez uma declaração de cerca de três minutos em tribunal, durante a qual reiterou que não fez nada por dinheiro.

O hacker, que começou a ser julgado esta sexta-feira, pelas 10:45, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, assumiu-se como denunciante e não como "mártir".

O criador da plataforma Football Leaks afirmou que divulgou a informação a que acedeu por considerar que esta "era demasiado grave para não ser revelada".

Rui Pinto disse que, desde então, tem sido alvo de uma campanha de "calúnia e de ameaças" para o desencorajar na divulgação da informação.

Nesta declaração, o hacker sublinhou que colaborou com autoridades nacionais e estrangeiras, que já viu muitos inquéritos abertos por causa da informação obtida e que tem a certeza de que mais inquéritos ainda vão surgir.

Mostrando-se orgulhoso, Rui Pinto disse que não tem vergonha nenhuma do que fez e notou que está numa estranha situação na qual é "arguido e testemunha protegida".

A primeira sessão do julgamento, presidida pela juíza Margarida Alves, estava agendada para as 09:30, mas começou já com mais de uma hora de atraso e rodeada de forte aparato policial - expresso num perímetro de segurança em torno das instalações e com a presença de unidades especiais da Polícia de Segurança Pública (PSP) – e mediático, atraindo dezenas de jornalistas de vários países.

O arguido, de 31 anos, está acusado de 68 crimes de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda pelos crimes de sabotagem informática à SAD do Sporting e tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen, pelos quais começa a responder no Tribunal Central Criminal de Lisboa.