Os três suspeitos confessaram o homicídio de Pedro Fonseca, o jovem de 24 anos, filho de um inspetor-chefe da PJ na reforma, que foi assassinado há pouco mais de uma semana, na noite de 28 de dezembro, junto à Faculdade de Ciências de Lisboa, no Campo Grande, em Lisboa.

Os suspeitos têm 16, 17 e 20 anos, segundo a Polícia Judiciária, e a confissão acontece depois de várias diligências realizadas esta manhã, com buscas que aconteceram nas zonas de Queluz e da Amadora, onde foi possível intercetar os três indivíduos de origem guineense.

Os suspeitos foram identificados com base em testemunhos, nomeadamente de vítimas de outro roubo que cometeram pouco antes, na mesma zona; e pela análise das câmaras de vídeovigilância da estação de metro do Areeiro e até do interior de uma carruagem.

Nessas imagens surge o suspeito de ter desferido os golpes mortais de faca na vítima, que resistiu ao assalto quando saía de um restaurante da cadeia McDonald's e foi abordado ao chegar ao carro. O homem que golpeou Pedro Fonseca, de 20 anos, mais alto do que os outros dois, ambos menores, vestia calças brancas, ténis pretos e usava um boné, sinais distintivos que permitiram identificá-lo pelas câmaras do metro minutos depois do crime, cometido quando já passava das 23:00.

Os três suspeitos fugiram a pé do local em momentos diferentes. Primeiro o autor dos golpes mortais (dois golpes de uma arma branca de elevadas dimensões, segundo a PJ); depois os dois cúmplices do homicida, que respondem em coautoria. Estes ainda voltaram atrás para tentar perceber qual era o estado de saúde da vítima, mas quando as equipas de socorro do INEM chegaram ao local também já tinham desaparecido. Foram hoje os três apanhados numa operação da secção de homicídios da PJ, em articulação com o DIAP de Lisboa.

Além do homicídio, os detidos são, também, suspeitos da prática de um crime de roubo, cometido cerca de duas horas antes, na mesma área geográfica, vitimando um estudante que passava no local.

Na sequência das diligências realizadas, a Polícia Judiciária apreendeu não só "a arma utilizada nos factos delituosos", como também "uma quantidade de produto estupefaciente, nomeadamente cocaína, superior a cinquenta doses individuais".

A Polícia Judiciária indica, ainda, em comunicado, que "irá prosseguir a investigação, na qual irá, igualmente, esclarecer o eventual envolvimento dos suspeitos noutros crimes patrimoniais violentos".