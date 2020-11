A diretora-geral da Saúde revelou esta segunda-feira, na conferência de imprensa de balanço da pandemia de covid-19 em Portugal, que a vacina da Pfizer é uma das que Portugal prevê adquirir, ao abrigo dos mecanismos europeus de distribuição das vacinas contra a covid-19.

A Pfizer anunciou hoje que a vacina contra a covid-19 que está a desenvolver com a BioNTech demonstrou ter 90% de eficácia na última fase dos ensaios clínicos e poderá estar disponível antes do final do ano.

Portugal está nos mecanimos de aquisição", disse Graça Freitas, admitindo que, se se verificar a eficácia da vacina, será "das melhores que teremos" para combater a pandemia, uma vez que "as que utilizamos atualmente nem todas têm essa eficácia".

A diretora-geral da Saúde sublinhou ainda, sobre os contágios em Portugal, que 60% a 70% dos casos se transmitem através de convívio familiar ou social e chamou a atenção para o momento "extremamente crítico" das refeições, pedindo aos portugueses que partilhem refeições apenas com o "núcleo familiar básico, aqueles que vivem na nossa casa".

Graça Freitas pediu ainda que se evitem testes à covid-19 sem prescrição médica, garantindo que Portugal "testa muito" e sempre que existe necessidade.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.255.803 mortos em mais de 50,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.959 pessoas dos 183.420 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.