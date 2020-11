A SAD do Sporting está a ser alvo de buscas esta segunda-feira, confirmou a TVI. O Sporting é visado numa investigação por branqueamento de capitais a Álvaro Sobrinho.

A TVI sabe que a Polícia Judiciária está a investigar a origem dos 20 milhões de euros que o empresário luso-angolano injetou no capital da SAD do Sporting de 2011 a 2014, através da Holdimo.

A operação no Sporting em nada está relacionada com as buscas que decorrem esta segunda-feira no Benfica, por suspeita de crimes de corrupção desportiva.