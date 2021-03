A Direção-Geral da Saúde anunciou esta quarta-feira que os professores, auxiliares e pessoas com trissomia 21 passam a ser prioritários na vacinação.

A atualização dos grupos que pertencem à primeira fase de vacinação contra a covid-19 surge numa nota enviada pela DGS esta quarta-feira, que autoriza ainda a administração da vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos.

No âmbito da resiliência do Estado, serão também vacinados os docentes e não-docentes dos estabelecimentos de ensino e educação e das respostas sociais de apoio à infância, de acordo com o plano logístico que será implementado", sublinha a nota, avançando que a prioridade dada às pessoas com Trissomia 21 advém de um risco "acrescido de evolução para covid-19 grave"