Morreu o ferido grave do despiste que aconteceu, esta terça-feira, em Canelas, no concelho de Penafiel, sabe a TVI. O número de vítimas mortais sobe assim para três, incluindo um bebé de dez meses. O acidente fez ainda dois feridos ligeiros: uma mulher de 20 anos e uma criança de 12 anos, que terão conseguido sair pelo próprio pé. A mulher de 20 anos será a mãe do bebé que morreu.

A terceira vítima mortal é mulher do condutor - que também morreu no acidente - e chegou a entrar em paragem cardiorrespiratória no local e foi transportada para o hospital em estado grave.

O veículo ligeiro despistou-se, ao início da tarde, e caiu numa ribanceira, a uma distância de cerca de 50 a 60 metros, tendo ficado preso junto a uma lagoa artificial do rio Douro.

A viatura ter-se-á despistado na Estrada Nacional (EN) 108, no sentido Porto - Entre-os-Rios, e caiu de uma altura de cerca de 60 metros.

As causas do acidente são, até ao momento, desconhecidas.