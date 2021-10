Morreu esta madrugada o jovem de 23 anos agredido à porta de uma discoteca na Baixa do Porto e que estava internado em estado crítico.

O suspeito da agressão, de 21 anos, foi detido no domingo e vai ser presente a tribunal nesta segunda-feira.

Terá sido na fila de acesso a uma discoteca, na rua Passos Manuel, que começou uma violenta discussão na madrugada de domingo. Um grupo de estudantes estrangeiros entendeu que a vítima tentava passar à frente na fila, o que deu início aos confrontos.

O jovem terá sido atingido com um murro e caiu no chão, batendo com a cabeça. A vítima foi transportada para o Hospital de Santo António com graves lesões no cérebro, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

A PSP foi alertada através do 112 e conseguiu deter dois suspeitos de nacionalidade francesa que ainda tentaram fugir, mas terão sido intercetados nos Aliados.

Dada a gravidade do incidente, o caso transitou para a Polícia Judiciária, que vai agora conduzir a investigação e já terá pedido imagens de videovigilância de estabelecimentos comerciais nas imediações da discoteca..