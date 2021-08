O coordenador da Task-Force para a vacinação contra o novo coronavírus afirmou esta quinta-feira que a quebra na cadeia de frio no Queimódromo do Porto que pode ter anulado o efeito das vacinas afetou 980 pessoas inoculadas com o fármaco da Janssen e da Pfizer.

Todas as pessoas que foram vacinadas num período específico - tem a ver com uma quebra no protocolo de segurança - estão a ser contactadas. Não há nenhum risco para essas pessoas, o único risco que pode haver é a vacinação ser considerada como um ato nulo", afirmou o vice-almirante Gouveia e Melo que falou no final de uma visita ao Centro de Vacinação do ACES Porto Ocidental, no Regimento de Transmissões.

A Task-Force, através do Infarmed, está a aplicar um protocolo para analisar a eventual evolução de anticorpos das pessoas afetadas, no sentido de saber se a vacina aplicada pode "contar como um ato vacinal". Se a inoculação não for considerada, os utentes vão ser chamados a tomar a vacina novamente.

Gouveia e Melo sublinhou aos jornalistas que a quebra no protocolo "preocupa" a equipa e destaca que todas as pessoas que tinham a sua inoculação agendada para o Queimódromo estão a ser redirecionadas para outros centros de vacinação.

Perdemos uma capacidade num espaço específico, mas temos outras capacidades que podem responder rapidamente. Conseguimos configurar a operação para superar o problema", afirma o responsável, reafirmando que os protocolos são "muito rigorosos", mas que "é preferível perder vacinas do que arriscar a administração nula de vacinas".

Para além dos 980 utentes que entraram em contacto com as vacinas em questão, mais mil outras estão em vigilância.