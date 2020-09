António Lacerda Sales, o secretário de Estado da Saúde, anunciou esta segunda-feira em conferência de imprensa de balanço da pandemia de covid-19 em Portugal que o país entrou "numa nova fase da pandemia", uma vez que "51% das novas infeções são em pessoas entre os 20 e os 49 anos", explicou o governante.

"Se por um lado se trata de uma boa notícia, porque temos conseguido reservar a saúde dos mais vulneráveis, obriga-nos a uma reflexão coletiva sobre os nossos comportamentos individuais", assinalou Lacerda Sales. Numa altura em que a mobilidade aumenta devido ao regresso de férias e início do ano escolar, o secretário de Estado sublinhou que "é importante que todos continuemos conscientes do nosso papel na limitação do virus".

"Não podemos vacilar neste caminho de contenção", frisou.

Lacerda Sales revelou ainda que, desde março, foram contratados pelo SNS mais de 4700 profissionais e que a testagem continua a ser uma aposta do Governo: dia 11 de setembro foram feitos um recorde de mais de 21.700 testes.

Já Graça Freitas, referindo-se às áreas mais críticas de incidência do vírus, revelou que são concelhos na região de Lisboa e Vale do Tejo mas também Guimarães e Vila Nova de Gaia que agora apresentam incidência mais alta do vírus por 100 mil habitantes.

Questionada sobre se já estamos numa segunda vaga, a diretora-geral da Saúde admite que só daqui a alguns dias ou semanas será possível ter essa resposta, apesar de a tendência para um número crescente de casos se ter mantido nos últimos dias. Sobre o cumprimento com o cotovelo, que no início da pandemia foi preconizado como seguro para substituir outras formas de cumprimento de maior proximidade que não evitam o contágio, Graça Freitas disse que é "um cumprimento muito rápido" e fugaz, um gesto que não parece contribuir para a evolução da pandemia.

Sobre o padrão dos novos casos em Portugal, que atinge sobretudo "adultos jovens saudáveis", Graça Freitas explicou que o número crescente de casos "não faz prever um aumento da mortalidade" precisamente por causa da idade dos infetados.