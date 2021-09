A GNR levantou uma contraordenação a uma indústria que estava a proceder a uma descarga ilegal de águas residuais num afluente do Rio Zêzere, foi hoje anunciado.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o Comando Territorial da GNR em Castelo Branco explica que a ação foi realizada através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) da Covilhã, na segunda-feira.

“No decorrer de uma ação de patrulhamento, os elementos do NPA verificaram que a água da Ribeira do Corges Pequeno, afluente do Rio Zêzere, apresentava uma tonalidade leitosa e espuma branca à superfície. No decorrer das diligências policiais constataram que a descarga era proveniente de uma indústria, que efetuava a rejeição de águas residuais para a linha de água, sem o necessário título de utilização dos recursos hídricos do domínio público”, é referido.

Segundo acrescenta, na sequência desta ação foi elaborado um auto de contraordenação, que foi remetido para a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), punível com uma coima que pode ascender aos 144 mil euros, em caso de negligência, e aos cinco milhões de euros, em caso de dolo.