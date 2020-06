O jovem de 15 anos que foi esfaqueado no tórax e nos braços no Campo Grande, em Lisboa, na noite de quinta-feira, morreu no Hospital de Santa Maria. A vítima tinha sido hospitalizada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos, disse à Lusa o Comando Metropolitano da PSP em Lisboa.

A PSP de Lisboa deteve um jovem suspeito da agressão com arma branca.

Segundo a PSP, o alerta foi dado às 20:33.

A polícia suspeita que se tratou “presumivelmente de um ajuste de contas".