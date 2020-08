O número de mortes no Lar São José, no Barreiro, subiu esta quarta-feira para quatro. Há 48 pessoas infetadas nesta instituição.



A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo diz que a doença continua ativa em 35 utentes e em 13 funcionários do lar.



Entre os idosos infetados, seis estão internados e 29 continuam na instituição.



O surto no Lar São José, no Barreiro, distrito de Setúbal, foi detetado no início do mês.

/ BC