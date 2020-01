A mulher que alegadamente agrediu o agente da PSP, no domingo à noite, na Amadora, ficou em liberdade com termo de identidade e residência, sabe a TVI. As agressões ocorreram no domingo à noite, na Amadora, depois de Cláudia Simões ter sido detida numa paragem de autocarro, após um desentendimento com o motorista.

Numa das paragens do percurso, o condutor terá avistado um agente da PSP e pedido auxílio, alegando que estava a ser alvo de injúrias e de ameaças por parte da passageira.

O polícia pediu a identificação à mulher, que terá recusado, tendo de seguida sido detida à força. Terá sido então que o agente foi mordido no braço, tendo de receber tratamento hospitalar.

Em declarações à TVI, Cláudia Simões conta que foi algemada e levada para o carro patrulha onde diz ter sido agredida com vários murros na cara até acabar por desmaiar.

Esta terça-feira, o SOS Racismo emitiu um comunicado onde condena a violência policial contra Cláudia Simões, alegando que a mulher ficou em estado grave em "resultado das agressões que sofreu na paragem de autocarros e dentro da viatura da PSP em direção à esquadra de Casal de São Brás", pedindo a suspensão "imediata" do agente.