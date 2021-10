Foi detido, ao início da noite desta quinta-feira, o quarto suspeito do roubo e homicídio, à facada, de um jovem de 19 anos em plena estação de metro das Laranjeiras, em Lisboa, na tarde de ontem.

Ao que a TVI apurou, tratam-se de jovens do bairro do Casal da Mira, na Amadora, com 18 e 19 anos. A vítima mortal vivia na vizinha Cova da Moura.

Dois dos envolvidos foram detidos na madrugada de quarta-feira. O terceiro suspeito foi detido já na manhã desta quinta-feira.