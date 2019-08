O suspeito de ter sequestrado Margarida Simões, dada como desaparecida em Barcelona, no último fim de semana, foi detido pela Polícia Judiciária, apurou a TVI junto de fontes policias.

O suspeito tem 30 anos e terá praticado crimes de sequestro agravado, ofensas à integridade física e violência doméstica, adiantou a Polícia Judiciária em comunicado.

"Os factos foram cometidos entre o dia 19.08.2019 e o dia 21.08.2019, tendo o autor se deslocado à zona de Barcelona - Espanha, onde agrediu e coagiu a vítima, uma mulher com 25 anos de idade com quem tivera um relacionamento, obrigando-o a regressar consigo para Portugal, onde continuou a ser agredida violentamente", diz a nota de imprensa.

Margarida Simões estava desaparecida desde domingo. Nesse dia, combinou um encontro com o ex-namorado, mas acabou por ser raptada e levada novamente para Portugal.

A portuguesa terá sido mantida em cativeiro durante dois dias em casa do suspeito, no Seixal. Durante o sequestro, a jovem terá sido várias vezes agredida e ameaçada de morte. Ao que a TVI apurou, a jovem terá sido mantida despida na garagem da habitação e o ex-namorado terá dito que iria ficar no local até “morrer de fome e à sede”.

Depois de fugir, a jovem foi assistida, nesta quarta-feira, no hospital Garcia de Orta de onde já teve alta.

Ao que a TVI apurou, a relacão entre a vítima e o suspeito tem três anos.

Esta não foi a primeira vez que a jovem foi alvo de violência doméstica. Margarida Simões já tinha apresentado queixa, numa esquadra da PSP, contra o ex-namorado no final de julho. Depois, fugiu para Barcelona onde estava para se afastar do ex-namorado.

Na realização das diligências, a Polícia Judiciária contou com a colaboração das Autoridades espanholas, que deram o alerta do desaparecimento, e da Policia de Segurança Pública, que localizou a jovem.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação da medida de coação tida por conveniente junto do Tribunal de Instrução Criminal do Seixal.