A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou várias buscas domiciliárias a elementos pertencentes à claque "No Name Boys", sabe a TVI.

Foram já detidos quatro elementos da claque não oficial do Benfica.

Em causa estão vários crimes, entre eles roubo, ofensas à integridade física qualificadas e homicídio na forma tentada.

A operação está a cargo da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.

Nas últimas semanas vários incidentes foram associados aos "No Name Boys", nomeadamente o ataque, no final de maio, a um alegado membro da claque "Juve Leo", do Sporting, que foi espancado e esfaqueado por um grupo de mais de 30 indivíduos, no Estoril. Um agente da PSP conseguiu, então, evitar o pior, mas não conseguiu deter nenhum dos agressores, que tinham o rosto tapado com camisolas pretas com letras NN, alusivas aos "No Name Boys".