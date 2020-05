As autoridades recuperaram o corpo do jovem de 25 anos que desapareceu no mar, na praia de Alvor, na terça-feira.

A Autoridade Marítima Nacional confirmou à TVI que o corpo foi encontrado por uma equipa de mergulhadores dos bombeiros, às 08:20 desta sexta-feira, junto ao molhe nascente da Barra de Alvor.

Segundo o comandante Rodrigo Gonzalez dos Paços, em declarações à Lusa, o corpo do jovem encontrava-se "submerso, preso a uma rocha”. As autoridades vão agora “acompanhar e dar apoio psicológico à família”, sendo o corpo encaminhado para o gabinete de Medicina Legal do Hospital de Portimão.

As buscas para encontrar o jovem foram retomadas ao nascer do sol, pelo quarto dia consecutivo, com equipas de busca da Polícia Marítima, da estação salva-vidas de Ferragudo e dos bombeiros voluntários de Portimão, apoiados por embarcações e por um drone.

O jovem desapareceu na Prainha, quando tentava socorrer um homem de 65 anos, que acabou por morrer.