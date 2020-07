Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais três óbitos e 203 novos casos de Covid-19, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Sobe, assim, para 1.725 o número de vítimas mortais, com os infetados a ascenderem a 50.613.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde continua a haver mais surtos ativos de covid-19, totaliza hoje 25.763, mais 146 do que no dia anterior.

Mais um caso positivo registado nos Açores

A Autoridade de Saúde dos Açores revelou hoje que foi diagnosticado nas últimas 24 horas mais um caso positivo da covid-19, na ilha de São Miguel, a maior do arquipélago e a que concentra mais população.

O novo caso refere-se a um homem de 46 anos, não residente nos Açores há dois anos, que chegou ao arquipélago num voo oriundo do continente americano, na terça-feira, obtendo resultado positivo no teste à covid-19, segundo o comunicado da Autoridade de Saúde.

O homem apresenta uma “situação clínica estável e tem permanecido em isolamento na unidade hoteleira na qual está hospedado”, tendo já sido diligenciados, pela delegação de saúde concelhia, os “procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos”.

No total, os Açores registam desde o começo da pandemia 172 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se atualmente 17 casos positivos ativos: 16 na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira.

A autoridade de saúde adianta que nos dois casos diagnosticados na sequência de uma análise laboratorial numa clínica privada, de indivíduos residentes nos Açores, na terça-feira, ambos “foram contra-analisados num dos laboratórios de referência da região e foram obtidos resultados negativos para o vírus SARS-CoV-2”.

Estes dois casos, apesar desta contra-análise negativa, “irão permanecer em isolamento durante 14 dias e iniciar processo de recuperação seguindo os critérios de cura atualmente em vigor, conforme definido pela Direção Regional da Saúde”.