O Governo prevê que cerca de 85% dos portugueses tenham a vacinação completa em outubro, naquela que será a última fase de "libertação" das medidas restritivas.

Segundo as metas apresentadas hoje pelo primeiro-ministro, é esperado que cerca de 70% dos portugueses tenham a vacinação completa no início de setembro, daí dar início à segunda fase.

António Costa referiu que estas são as metas previstas, de acordo com o plano da task-force do plano de vacinação.

A partir do próximo domingo há novas medidas - começa a fase 1 - porque "57% da população portuguesa venha a estar completamente vacinada, isto é, com as duas doses de vacina” nessa data.