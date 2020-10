O primeiro-ministro, António Costa, disse este domingo que tem havido uma evolução significativa da pandemia de covid-19 desde meados de agosto, mas realçou que as infeções são agora de “menor gravidade”.

Estamos a ter, como é sabido, desde meados de agosto, uma subida constante das infeções, em linha com a generalidade dos países europeus”, começou por dizer o primeiro-ministro, acrescentando que “são infeções que hoje, felizmente, estão a ter menor gravidade do que no início da crise”.