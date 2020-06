A aplicação para smartphones desenvolvida por estudantes de São João da Madeira vai indicar a lotação de 580 praias portuguesas durante a pandemia e foi uma das vencedoras da competição internacional "Apps for Good", revelou este sábado a Escola Secundária Serafim Leite.

Segundo fonte do estabelecimento de ensino, fundado em 1958 no distrito de Aveiro e que é a escola estatal com melhor média de resultados nos exames nacionais de 2019, segundo um "ranking" divulgado este sábado, em causa está o concurso cuja designação é traduzível por "Apps para o Bem".

A iniciativa foi promovida pela plataforma homónima, com sede em Londres, que se dedica ao ensino de tecnologias em espírito "startup". Regularmente, são selecionados diversos projetos estudantis de computação científica desenvolvidos para "smartphones" e "tablets" para avaliação. A plataforma propõe-se assim divulgar o potencial dessas criações para a transformação do mundo e da sociedade.

A categoria em que os estudantes portugueses competiam era o "People's Choice Award", que visa distinguir especificamente as "Escolhas do Público" mediante uma votação online patrocinada pela marca americana Marsh, líder mundial em seguros e gestão de risco.

Entre outros 13 projetos do Reino Unido e um dos Estados Unidos da América, a vitória coube assim à aplicação "SandSpace" ("Espaço de Areia"), concebida em maio, ao longo de quatro dias de trabalho remoto, por alunos do 12.º ano do Curso Técnico-Profissional de Programação da Escola Secundária Serafim Leite - nomeadamente Bruno Dylan, Diogo Resende, Jorge Correia e Nuno Castro, sob orientação da professora Fátima Pais.

Segundo fonte da plataforma britânica, a fase de pré-seleção envolveu "centenas de projetos" e apurou "dezasseis finalistas em seis categorias". Além da rubrica intitulada "People's Choice Award", ganha pela aplicação "SandSpace", as outras cinco modalidades competitivas eram: "Exploradores Digitais", apoiada pela marca LEGO; "Tecnólogos do Futuro", suportada pela BNY Mellon; "Fundadores e Líderes", pela Eight Roads; "Inovadores Globais", pela Spotify; e "Heróis da Comunidade", pela Vodafone.

A "SandSpace" está disponível para "download" gratuito em dispositivos com sistema operativo Android e, num agradecimento público bilingue pela distinção, Bruno Dylan, um dos coautores do projeto, declara: "Gostávamos de agradecer a toda a gente que nos ajudou a criar, divulgar a apresentar a nossa aplicação. Isto não é só nosso - é de Portugal".