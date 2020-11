A TVI foi líder de audiências esta terça-feira, alcançado uma quota de 19%. O canal conseguiu vencer nas três principais componentes: entretenimento, ficção e informação.

No entretenimento destaque para o "Dia de Cristina", que liderou o day time, no horário da manhã e no da tarde. Nota ainda para os vários programas do "Big Brother - A Revolução" que a TVI transmitiu ao longo do dia.

Na ficção, a novela "Bem Me Quer" liderou no seu horário, com mais cinco mil espectadores.

No que toca à informação, realce para a reportagem "O Pai da Criança", emitida no Jornal das 8, que nessa altura liderou com 1 milhão e 343 mil espectadores. A história de duas famílias unidas pelo insólito de um erro judicial foi contada pelo jornalista Diogo Assunção.

Prosseguimos assim o caminho de aproximação ao nosso público. Num momento exigente, a TVI posiciona-se como a televisão companheira dos portugueses.