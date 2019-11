O caso da mãe que abandonou o recém-nascido no lixo esteve em debate este sábado num especial na TVI24.

O advogado Varela de Matos, que apresentou o pedido de habeas corpus para a libertação da mulher - pedido que foi entretanto recusado - considera a prisão preventiva uma medida de coação "excessiva e desproporcionada".

O advogado disse que a mulher, Sara, podia ter sido colocada numa casa-abrigo que a protegesse.

Henrique Machado, editor de Justiça e Segurança da TVI, explicou em que situações é que o habeas corpus pode ser aplicado.

O habeas corpus serve para situações em que estão a ser violados direitos do cidadão. Não tem a ver com a questão da qualificação jurídica do crime", acrescentou.