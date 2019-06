Os agentes da PSP de Cascais Bruno Monteiro e Tiago Almeida foram louvados pelo diretor nacional da PSP pelo ato heróico que salvou a vida a uma família num incendio em São Domingos de Rana, em dezembro do ano passado. Uma historia acompanhada em exclusivo pela TVI (ver vídeos abaixo).

A mais alta patente da PSP atribuiu-lhes, agora, um louvor pelos últimos anos de serviço, nomeadamente pelo empenho, dedicação e competência demonstrados.

Além de protagonizarem o salvamento do bebé Miguel de apenas um mês, Bruno Monteiro e Tiago Almeida têm sido determinantes em várias ocorrências, uma delas um assalto a uma farmácia, também em São Domingos de Rana, a 3 de dezembro de 2018.

Os dois agentes foram alertados para a presença de dois assaltantes no interior do estabelecimento, que ameaçavam com armas brancas os funcionários da farmácia. Bruno Monteiro e Tiago Almeida conseguiram encurralar os suspeitos e detê-los no local, sem comprometer a segurança dos demais presentes no local.

Os assaltantes pertenciam a um grupo que, nos últimos meses, assaltava farmácias e papelarias nas zonas de Oeiras, Cascais, Sintra e Lisboa.

Duas semanas depois, a mesma dupla de agentes patrulhava a zona de São Domingos de Rana quando se deslocaram a uma ocorrência de incêndio. Chegados ao local, antes ainda dos bombeiros, aperceberam-se que num dos andares do prédio estava uma mãe, com uma criança de 4 anos e um bebé de um mês, desorientada e sem conseguir fugir das chamas e do fumo. Foi nessa altura que os dois arriscaram a vida e salvaram a família.