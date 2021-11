O ministro da Administração Interna disse, nesta terça-feira, que a dissolução do Parlamento “não prejudica” a concretização em 2022 da nova lei sobre a utilização de sistemas de videovigilância pelas polícias.

Foi aprovada pelo Governo e será concretizada em 2022. É uma área em que a interrupção da legislatura com a não aprovação do Orçamento do Estado não prejudica decisões que foram atempadamente tomadas”, afirmou aos jornalistas Eduardo Cabrita no final da cerimónia comemorativa do 154.º aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública.