A Proteção Civil do Algarve informou, esta sexta-feira, que foram registados 14 casos de covid-19 entre equipas da Fórmula 1 que estiveram em Portimão para o Grande Prémio de Portugal.

Na mesma conferência de imprensa, as autoridades regionais disseram ainda que foram detetados 15 casos positivos na equipa de sub-23 do Portimonense, antes e depois de um jogo na Madeira com o Marítimo.

Recorde-se que o Grande Prémio de Portugal decorreu no passado fim de semana em Portimão. Imagens das bancadas geraram indignação nas redes sociais devido à falta de distanciamento entre o público. A vitória na prova coube ao britânico Lewis Hamilton (Mercedes), o seu 92.º triunfo do britânico, que constitui um novo recorde da modalidade.