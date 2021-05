O concelho de Lisboa está agora no limiar da incidência da covid-19 definido pelo Governo, com uma média 118 casos por cada 100 mil habitantes. O índice de contágio R(t) para a região de Lisboa e Vale do Tejo situa-se em 1,11.

Numa análise aos mais recentes dados, divulgados esta sexta-feira, o especialista Tiago Correia refere, "se há mensagem consistente, para o bem e para o mal, que o Governo passou é que vai seguir aquela matriz de risco à risca que o concelho de Lisboa arrisca-se, na próxima revisão das medidas, a ter de andar para trás no desconfinamento ou parar o processo de desconfinamento tal qual aconteceu com todos os concelhos do país".

O professor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade de Lisboa refere também que o concelho "merece toda a atenção que os outros têm tido" e que a dúvida que pode surgir é se a medida será aplicada ao concelho, ou ao nível das freguesias.

Para Tiago Correia, o facto de o concelho de Lisboa ser um dos maiores em termos de população não deve ser um critério a utilizar pelo Governo, até porque se deve ter uma só voz.

O especialista lembra que por variadas vezes utilizou a "expressão do ioiô", que considera ser a única estratégia eficaz para controlar a pandemia.

Ainda há uma semana a matriz de risco estava no verde, havia um descanso muito grande, e agora, de repente, parece que nos caiu o inferno em cima. Isto tem de ser interpretado com alguma normalidade, não havia outra forma de gerir este processo a não ser com estes vaivéns”, refere Tiago Correia.

Tiago Correia acredita que com o tempo a situação epidemiológica da capital vai voltar a estabilizar e esclarece que não acredita que os festejos do Sporting estejam relacionados com algum aumento do número de contágios na região.

Houve uma grande insistência que a festa do Sporting seria um grande impulsionador do aumento dos contágios, eu não faço essa leitura”, diz o especialista.

O catedrático lembra que os casos relacionados com a festa do título só deverão ter começado a surgir a partir desta quinta-feira e que só será possível aferir o real impacto dos aglomerados verdes e brancos na segunda ou terça-feira.

Leia também: saiba em que nível de risco está o seu concelho

Atualmente há 21 concelhos acima do limite dos 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes definido pelo Governo, segundo a tabela divulgada esta sexta-feira pela DGS. É menos 1 do que a semana passada.