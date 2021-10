O Ministério da Saúde está a acompanhar a situação no Hospital de Setúbal, onde esta quarta-feira se demitiram em bloco 87 diretores. Em resposta à TVI24, a tutela diz que já foram autorizadas contratações nas especialidades de Ortopedia, Ginecologia/Obstetrícia, Anestesiologia, Cardiologia, Pneumologia, Medicina Intensiva e Oncologia Médica.

Estas contratações vão juntar-se aos médicos especialistas contratados no último concurso, que decorreu em julho.

O Centro Hospitalar de Setúbal vai ainda lançar um concurso internacional para ampliar o espaço. Este concurso decorrerá durante a primeira quinzena de outubro, numa obra que representa um investimento de 17,2 milhões de euros, e que deve estar terminada em 2023.

O Centro Hospitalar de Setúbal e os seus profissionais de saúde mantêm o empenho em prestar os melhores cuidados de saúde à população", assegura o Ministério da Saúde.

Após a demissão na semana passada do diretor clínico do Hospital de Setúbal, Nuno Fachada, a Ordem dos Médicos, sindicatos e diretores de serviço do Hospital de Setúbal reuniram-se de emergência por causa da falta de médicos e das várias demissões naquela unidade hospitalar.

No final da reunião de emergência, o presidente do conselho sub-regional da Ordem dos Médicos, Daniel Travancinha, veio esta quarta-feira avançar que "há 87 pedidos de demissão de diretores de serviço e diretores de unidades funcionais do Hospital de São Bernardo".

Após a queda da capa da pandemia para a justificação das lacunas graves, mantêm-se a falta de investimento na fixação de médicos e outros profissionais de saúde, quer em condições de trabalho, quer em incentivos materiais", continuou, lembrando que faltam médicos e que há um "envelhecimento humano do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".