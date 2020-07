O presidente do Infarmed, Rui Ivo, informou, esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que até ao momento foram tratados 133 doentes de Covid-19 com Remdesivir, um medicamento antiviral autorizado para combater a doença, no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O responsável explicou que "esse medicamento tem sido distribuído com base num programa de acesso especial" e garantiu que existem "quantidades disponíveis no nosso SNS".

Rui Ivo destacou ainda o anúncio, feito esta quarta-feira pela Comissão Europeia, de que vão ser "disponibilizadas quantidades adicionais do medicamento". Bruxelas assinou um contrato de 63 milhões de euros com a farmacêutica Gilead para assegurar tratamentos com Remdesivir na UE.

Antes, a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, frisou que "a reserva estratégica de medicamentos" para tratar a Covid-19 será reforçada para os próximos meses.