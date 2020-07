Especialistas da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e do CINTESIS alertam para a necessidade de se aumentar o acesso de pessoas com doenças respiratórias crónicas a programas de reabilitação e telerreabilitação.

Em comunicado, a FMUP avança que, numa ‘Letter’ [carta] publicada na revista científica Pulmonology, o grupo de investigadores alerta para os efeitos da pandemia da Covid-19 nas pessoas com doenças respiratórias crónicas que necessitam de reabilitação.

Para a Cristina Jácome, primeira autora do documento, a situação, que “já era muito preocupante”, agravou-se “ainda mais com a Covid-19”, sobretudo devido “à interrupção dos programas” de reabilitação e ao aumento do número de doentes com problemas respiratórios.

Em Portugal, 0,5 a 2% das pessoas com doença respiratória crónica têm acesso a programas de reabilitação, assegura a FMUP.

Para a investigadora, uma das soluções para dar resposta a esta necessidade passa por continuar a implementar “sessões de reabilitação à distância”.

É urgente aumentar o acesso dos doentes a programas de reabilitação respiratória e os programas de telerreabilitação poderão ajudar. Nesta nova normalidade, a reabilitação à distância pode ser uma ferramenta útil, desde logo, para chegar aos doentes que vivem longe dos centros existentes a nível nacional”, defende Cristina Jácome.

Acrescentando, no entanto, que faltam agora “orientações específicas” para a implementação de programas de telerreabilitação respiratória que “terão de emergir de um esforço conjunto da tutela e das diferentes sociedade científicas e profissionais envolvidas na prestação destes cuidados”.

A Lusa contactou o Ministério da Saúde, mas até ao momento não obteve resposta.

No comunicado, a FMUP acrescenta ainda que, integrando o treino de exercício, educação e alterações comportamentais, os programas de reabilitação respiratória “melhoram os sintomas e têm resultados positivos nos domínios fisiológicos e psicossociais em pessoas” com doenças do foro respiratório, doença pulmonar obstrutiva crónica ou cancro do pulmão.

