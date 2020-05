A Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Governo fizeram esta quinta-feira a atualização da situação da pandemia de Covid-19 em Portugal. O secretário de Estado da Saúde avançou que existem 73 mil profissionais de saúde a prestar assistência ao domicílio, através da plataforma Trace Covid.

António Lacerda Sales referiu que o universo de utentes abrangidos pela plataforma é superior a 398 mil, dos quais cerca de 16 mil estão em vigilância clínica. A Linha SNS 24 está a receber cerca de 5.500 chamadas por dia, enquanto a linha de atendimento para cidadãos surdos já atendeu 66 chamadas.

Relativamente à capacidade de testagem, o governante fala num aumento "significativo" da capacidade diária. Desde 1 de março foram realizados mais de 698 mil testes nos 80 laboratórios da rede de diagnósticos do novo coronavírus.

O secretário de Estado da Saúde aproveitou para agradecer a toda a comunidade educativa, numa semana em que os alunos dos 11.º e 12.º anos regressaram às aulas presenciais, relembrando que continua a ser necessária contenção.

A prevenção é a única vacina de que dispomos", disse.

O número de profissionais de saúde infetados com o novo coronavírus é de 3.317, dos quais 480 são médicos e 1.088 são enfermeiros. Dos casos confirmados, 1.071 são considerados recuperados.

Retoma das consultas e cirurgias

Questionado sobre a retoma dos serviços de consulta e cirurgias nos hospitais, António Lacerda Sales não adiantou o tempo que vai demorar até estabilizar as listas de espera no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Queremos esgotar aquilo que é a nossa capacidade de SNS", acrescentou.

O governante apelou a que os doentes recorram ao SNS, pedindo-lhes que "não tenham medo".

Recomendações nas praias

Em relação às regras destinadas à reabertura das praias, nomeadamente das normas a serem cumpridas pelos nadadores-salvadores, a diretora-geral da Saúde avançou que irá ser publicado um diploma com as devidas diretivas.

Graça Freitas adiantou que vão ser seguidas as recomendações do Conselho Nacional de Reanimação do Instituto de Socorros a Náufragos.

Há normativos muito específicos relativamente a essa situação", apontou.

Questionada sobre o surto localizado na Azambuja, onde estão infetados 70 trabalhadores da Sonae, a diretora-geral da Saúde confirmou os casos, e acrescentou que todos os doentes estão bem. Foram realizados 339 testes aos trabalhadores daquele entreposto.

As autoridades de saúde têm feito inquéritos epidemiológicos às famílias da região, e mantêm-se em permanente contacto com as outras empresas da plataforma logística.

Entre as autoridades de saúde, autoridades locais e as empresas estão a ser tomadas todas as medidas para confinar este surto", explicou.

Equilíbrio no desconfinamento

Portugal entrou esta semana na terceira semana de desconfinamento, e o secretário de Estado da Saúde afirma que ainda é cedo para um balanço efetivo da situação.

António Lacerda Sales deixou "uma mensagem de confiança, mas também uma mensagem de responsabilidade", pedindo à população que tenha "consciência social".

Continua a haver um critério de salvaguarda e de contenção. É deste ponto de equilíbrio entre o 'fique em casa' e o 'retome a sua atividade' que vai resultar, no final, um balanço favorável", reiterou.

Em Portugal, morreram 1.277 pessoas das 29.912 confirmadas como infetadas, e há 6.452 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.