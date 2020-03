O número de mortos por Covid-19 em Portugal subiu para 12, mais seis que no dia anterior, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS) neste sábado.

Foram registados mais três óbitos na região Norte (4), mais dois no Centro (4) e mais um em Lisboa (3), além de um morto no Algarve.

Há, ainda, mais 260 infetados, elevando o número total para 1.280.

Destes, há 156 doentes internados (mais 30) e 35 nos Cuidados Intensivos (mais nove). Mantêm-se as cinco recuperações.

Pelo menos 1.059 casos suspeitos aguardam resultados laboratoriais e há 13.155 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde.

Por regiões, há mais 138 infetados no Norte (644), mais 31 no Centro (137), mais 87 em Lisboa (448), mais um no Alentejo (3), mais quatro na Madeira (5), mantendo-se três casos nos Açores e nove entre cidadãos estrangeiros.

Quanto à origem dos contágios, destaque para os primeiros quatro casos oriundos do Brasil.

A DGS não revelou, neste último boletim, o número de cadeias de transmissão ativas, que até então eram 24.

Há 631 infetados do sexo masculino e 649 do sexo feminino. Destes, há 18 crianças até aos 9 anos e 49 entre os 10 e os 19. A faixa etária com mais casos, 244, é a dos 40 aos 49 anos. Destaque, igualmente, para 73 infetados com mais de 80 anos.