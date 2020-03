O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 43, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, divulgado esta quarta-feira. Trata-se de uma subida de 10 vítimas mortais.

O total de casos confirmados é, agora, de 2.995, mais 633 que no último balanço. Estão 1.591 pessoas a aguardar o resultado das análises laboratoriais. Não foi registado qualquer caso de recuperação nas últimas 24 horas.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 20 óbitos e 1.517 casos confirmados. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 12 vítimas mortais e 992 casos. A região Centro contabiliza 10 mortes e 365 caos. O Algarve mantém um óbito, e passa a ter 62 casos positivos. O Alentejo e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira mantêm-se sem vítimas mortais registadas.

DGS Boletim Do Dia 25 de Março by TVI24 on Scribd

Estão 276 pessoas internadas, das quais 61 estão em unidades de cuidados intensivos. O sintoma mais comum continua a ser a tosse, que se manifesta em 62% dos casos. A dificuldade respiratória manifesta-se em 19% dos doentes.

Lisboa e o Porto são os concelhos com mais casos confirmados, com 187 e 137 doentes, respetivamente.