O primeiro-ministro António Costa, anunciou, esta quinta-feira à tarde, que o Conselho de Ministros aprovou a transição do estado de emergência para o estado de calamidade devido à pandemia de Covid-19.

Segundo António Costa, no combate à propagação da Covid-19, ao longo dos dois últimos meses, o país "registou uma evolução positiva" no combate à pandemia de Covid-19.

António Costa falava em conferencia de imprensa, no final do Conselho de Ministros, na apresentação do plano do Governo para a reabertura da atividade económica e social após o fim do estado de emergência.

Depois de ontem termos ouvido a equipa de cientistas que tem apoiado a Direção Geral da Saúde, depois de termos ouvido os parceiros sociais e todos os partidos políticos com representação parlamentar e depois de ter podido informar o senhor Presidente da República, o Conselho de Ministros aprovou hoje o plano de transição do estado de emergência para o estado de calamidade", declarou o primeiro-ministro.

Com o início do estado de calamidade, surgem também novas condições e regras gerais a partir de 3 de maio, nomeadamente:

Regras Gerais Confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa. Dever cívico de recolhimento domiciliário Proibição de eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas Lotação máxima de 5 pessoas por 100m2 em espaços fechados Funerais apenas com a presença de familiares

Condições Disponibilidade no mercado de máscaras e gel desinfetante Higienização regular dos espaços Lotação máxima reduzida Higiene das mãos e etiqueta respiratória Distanciamento físico de 2m Decisões reavaliadas a cada 15 dias Lotação máxima de 5 pessoas/100m2 nas instalações fechadas Uso obrigatório de máscaras nos transportes públicos, escolas, comércio e outros locais fechados com múltiplas pessoas



Plano de Desconfinamento

4 de maio

Transportes públicos L otação de 2/3. Uso obrigatório de máscara Higienização e limpeza

Trabalho Exercício profissional continua em regime de teletrabalho, sempre que as funções o permitam.

Serviços Públicos Balcões desconcentrados de atendimento ao público (repartições de finanças, conservatórias, etc) Uso obrigatório de máscara Atendimento por marcação prévia

Comércio e restauração Lojas de comércio local com porta aberta para a rua até 200m2 Uso obrigatório de máscara Funcionamento a partir das 10h para as lojas que reabram Cabeleireiros, manicures e similares Por marcação prévia e condições específicas Livrarias e comércio automóvel, independentemente da área

Cultura Bibliotecas e arquivos

Desporto Prática de desportos individuais ao ar livre Sem utilização de balneários nem piscinas



18 de maio

Comércio e restauração Lojas com porta aberta para a rua até 400m2 ou partes de lojas até 400m,2 (ou maiores por decisão da autarquia)

Restaurantes, cafés e pastelarias/esplanadas Lotação a 50%, funcionamento até às 23h e condições específicas

Escolas e equipamentos sociais 11º e 12º anos ou 2º e 3º anos de outras ofertas formativas (10h-17h) Equipamentos sociais na área de deficiência Creches ( Com opção de apoio à família) Uso obrigatório de máscaras

Cultura Museus, monumentos e palácios, galerias de arte e similares



30 a 31 de maio

Desporto Futebol: competições oficiais da 1ª Liga de Futebol e Taça de Portugal



1 de junho