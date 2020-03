O número de infetados com Covid-19 subiu este domingo para 28, com a confirmação de sete novos casos, apurou a TVI.

Na manhã de domingo, o novo coronavírus foi diagnosticado a mais quatro pessoas; durante a tarde, confirmou-se o mesmo diagnóstico noutros três doentes.

Nesta altura, estão internados no Hospital de São João, no Porto, 17 doentes com Covid-19; seis estão ainda no Hospital de Santo António, também no Porto, e em Lisboa estão internadas cinco pessoas no Hospital Curry Cabral.

A TVI sabe que os quatro doentes diagnosticados na manhã deste domingo estão todos internados no Hospital de São João, no Porto, e são três mulheres e um homem. Todos os novos casos terão ligação a um funcionário de uma fábrica de Felgueiras.

Na noite de sábado, a Direção-Geral de Saúde tinha avançado com 21 casos confirmados, três dos quais crianças.

Segundo o último boletim epidemiológico, aguardava-se o resultado laboratorial para 47 casos suspeitos, havendo ainda 412 pessoas sob vigilância das autoridades.

Dos casos confirmados, pelo menos dez estavam ligados à mesma pessoa, tendo acontecido por contágio secundário.

Em conferência de imprensa na noite de sábado, a ministra da Saúde anunciou que o Governo decidiu encerrar algumas escolas no norte do país e suspender, na mesma região, as visitas a prisões, lares e hospitais, para conter o contágio com Covid-19.

Na noite de sábado foi ainda instalado um hospital de campanha do INEM no parque de estacionamento do Hospital de São João, no Porto, para fazer face ao aumento do número de casos confirmados em Portugal, sobretudo na região norte.